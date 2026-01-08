Pronto soccorso, Barisione (S. Martino): "Più accessi nelle feste, 125 per virus respiratori"

Sono cresciuti nelle feste natalizie gli accessi nei pronto soccorso della Liguria: a Genova, al San Martino, che è hub regionale, si sono toccati anche i 234, mentre nei periodi normali in una giornata media (per esempio a metà dicembre) il numero di persone curate è stato di 179.

Quattro casi gravi per polmoniti

Tra questi, c'è stato un totale di 125 accessi al pronto soccorso per virus respiratori tra il 29 dicembre e il 4 gennaio: "68 positivi all'influenza, abbiamo test rapidi che facciamo direttamente in pronto soccorso con cui abbiamo fatto lo screening rapido per poter poi distribuire i casi nei 26 letti a disposizione", spiega a Primocanale Emanuela Barisione, direttore dipartimento emergenza urgenza Policlinico San Martino. Al momento ci sono quattro casi di polmoniti gravi ricoverati: "Sono pazienti non vaccinati, con comorbidità, anziani, con problematiche di tipo cardiorespiratorio". Ora con l'apertura delle scuole è atteso un nuovo picco.

Il 60 per cento si auto presenta al pronto soccorso

Come ogni anno nel corso delle feste gli accessi son cresciuti. Al San Martino dall'11 dicembre è attiva l'unità di crisi, i vari team e reparti lavorano insieme. "L'attivazione della rete territoriale aiuta l'accesso al pronto soccorso ma pazienti fragili, ultra anziani, oncologici, con sintomatologia importante arrivano comunque a far riferimento al pronto soccorso", spiega Barisione. "Avere un filtro sul territorio non può che essere d'aiuto, il flusso del paziente diventa più semplice per tutti. Al pronto soccorso viaggiamo tra il 50 e il 60 per cento di auto presentazioni, sono cifre piuttosto alte e una paerte di questi pazienti potrebbe trovare aiuto sulla rete territoriale".