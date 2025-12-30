Sanità in Liguria, in 22 giorni oltre 1.200 accessi ai 'flu point'

Dal 6 al 28 dicembre 2025, l'attività dei "Flu Point" - gli ambulatori straordinari per l'influenza attivati durante le festività per alleggerire la pressione sui pronto soccorso - ha registrato, nei sei distretti di Asl 3, 1.285 accessi totali, con 955 visite mediche effettuate e la restante quota dedicata a certificazioni di malattia e prescrizioni. Il dato e emerso nel corso della presentazione del nuovo accordo integrativo tra Regione Liguria e Medici di medicina generale.

"Questa è sicuramente un'iniziativa ben riuscita - ha detto l'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò - che dovremo replicare ogni qualvolta si presentano dei lunghi periodi di festività". L'assessore ha poi sottolineato l'importanza strategica della copertura durante le vacanze natalizie, periodo in cui l'incidenza dell'influenza ha generato numeri di visite e di accessi molto significative.

"Ogni anno gli accessi stanno crescendo - ha spiegato Isabella Cevasco, direttore sociosanitario di ASL 3 - perché la popolazione viene a conoscenza di questo e opta per recarsi nella Casa della Comunità o negli studi dei medici".

Gli ambulatori, aperti dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17, resteranno operativi fino al 6 gennaio prossimo. "I dati dimostrano che questi ambulatori sono molto graditi - ha concluso Cevasco - e sono veramente utilissimo per dare una risposta immediata sul territorio".