Influenza, Bassetti: "In ospedale quattro casi gravi, due sono ventenni"

"Nel mio reparto ci sono ricoverati quattro casi gravi per influenza tutti non vaccinati: due ventenni, un maschio e una femmina per pericardite con miocardite e una donna e un uomo ottantenni con una polmonite". Così a Primocanale Matteo Bassetti, direttore del DIAR malattie infettive della Liguria, durante il consueto appuntamento del venerdì con 'Il medico risponde' in diretta alle 9.30.

"È un'influenza tosta quella di quest'anno ed è un'influenza che non ha ancora visto il peggio - avverte l'infettivologo genovese - quello che avevamo detto si sta verificando e siamo di fronte a casi davvero molto impegnativi". Bassetti sottolinea come la situazione ricordi quella esplosiva in Inghilterra e nel Canton Ticino svizzero, con un aumento del 300% dei ricoveri.

Una variante che sfugge alle difese immunitarie

Il colpevole è l'H3N2 sottoclasse K, "una variante che sfugge a quella che è l'immunità delle precedenti vaccinazioni e quella che è l'immunità naturale". Bassetti chiarisce: "Se io ho fatto l'H3N2 l'anno scorso, o se l'anno scorso ho fatto la vaccinazione, quest'anno non sono coperto". Il volano dell'infezione? I bambini, "molto poco vaccinati, che hanno portato il virus da scuole e asili agli adulti e agli anziani".

In un mese tanti vaccini come in tre l'anno scorso

"Sfogo" contro i no-vax: "Se non l'hai fatto hai sbagliato"

Bassetti non risparmia critiche a chi ha deciso di non vaccinarsi: "Non si può dire che non l'avessimo detto, noi siamo partiti ad agosto a dire signori attenzione che sarà un'influenza impegnativa". E a chi non si è vaccinato replica secco: "Se non l'hai fatto hai sbagliato, è inaccettabile che qualcuno possa dire che non l'ha fatto".

In Liguria, la campagna è stata potenziata: "Abbiamo reso gratuito il vaccino per tutte le fasce di età, l'abbiamo portato ovunque, medico di base, farmacie, sul territorio, nelle RSA, allo stadio". I risultati? "Nel primo mese tante vaccinazioni come l'anno scorso in tre mesi", ma "c'è ancora qualcuno che nonostante gliel'hai portato porta a porta, ha deciso di non farlo".

Influenza non banale: colpisce tutti gli organi

"Ho visto nella mia carriera morire dei giovani di 40 anni di influenza, gente sana". Il virus ha un "tropismo per cuore, rene, cervello, fegato, polmoni: è ubiquitario e tutto tranne che banale. Non solo danno sanitario, ma anche sociale: quanto costa l'influenza, quelli che stanno a casa dal lavoro, i figli che non vanno a scuola?".

Bassetti conclude con un monito: ora "il problema è dei cittadini e chi finirà al pronto soccorso si deve domandare: ho fatto tutto quello che i medici mi avevano detto?".