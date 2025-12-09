Report Agenas: quattro ospedali liguri tra i migliori d'Italia

Quattro ospedali liguri erogano prestazioni sanitarie tra le migliori d'Italia: sono l'Irccs Ospedale Policlinico San Martino, il Galliera, il Villa Scassi e l'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Lo rileva l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) nella nuova edizione del Programma nazionale esiti (Pne) 2025, uno strumento di valutazione a supporto di programmi di audit clinico e organizzativo basata sui dati relativi al 2024.

Gli ospedali Galliera e Villa Scassi si classificano tra le prime venticinque strutture a livello nazionale con le migliori prestazioni erogate in ambito cardiocircolatorio. Il San Martino al nono posto a livello nazionale per le prestazioni di livello molto alto nell'ambito del sistema nervoso e al sesto posto per quanto riguarda la chirurgia oncologica.

L'istituto pediatrico Gaslini tra le strutture con livello molto alto per quanto riguarda la gravidanza e il parto. Tra le strutture 'migliorate' rispetto allo scorso anno tre sono liguri: l'ospedale di Imperia, il Galliera di Genova e l'ospedale San Paolo di Savona.