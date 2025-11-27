Screening, agopuntura e medicina dello sport: ecco la Casa della Comunità di Sestri Ponente

× Il tuo browser è obsoleto.

Attiva a Genova la nuova Casa della Comunità di Sestri Ponente, presidio sanitario di Asl 3.

La struttura sanitaria, realizzata con fondi Pnrr, si trova all'interno dell'ex Manifatture Tabacchi, in via Soliman. Ristrutturata e rifunzionalizzata, nasce per meglio rispondere alle esigenze della cittadinanza.

Servizi

All'interno della Casa della Comunità di Sestri si possono trovare servizi "di tipo amministrativo come il CUP per prenotare visite ed esami specialistici oppure il servizio di anagrafe sanitaria. È presente poi una piastra ambulatoriale in cui gli specialisti si alternano nei vari giorni della settimana, sono presenti gli ambulatori di cardiologia, di ortopedia, di dermatologia e medicina dello sport. E' presente un servizio di agopuntura e neuro-auricoloterapia, una novità rispetto ai servizi precedentemente presenti." - spiega Daniela Calzato, direttore distretto 9 medio ponente

Orari e viabilità

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 7.30 alle 17; venerdì dalle 7.30 alle 14.

La sede è raggiungibile: bus urbani Amt (linee 1-3-5/, 51, 52, 151), in auto (uscita autostradale Ge Aeroporto), in treno stazione Sestri Ponente.