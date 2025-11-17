Il medico risponde, l'urologo Ambruosi: "Tumore alla prostata, quali controlli fare e a che età"
3 secondi di lettura
di E.P.
ARTICOLI CORRELATI
Sabato 15 Novembre 2025
Il medico risponde - Polmoniti in aumento, come si fa la diagnosi?https://www.youtube.com/embed/fLYTWbuowqE?si=SoHoPEyLylRrmaq5
TAGS
Ultime notizie
- Tutto pronto per la 30° del Festival Orientamenti, domani il taglio del nastro
- Rifiuti abbandonati, controlli dai bidoni: scattano le multe al Campasso e Molassana
- Il medico risponde, l'urologo Ambruosi: "Tumore alla prostata, quali controlli fare e a che età"
- Commerciante intestava utenza negozio all’ex dipendente: denunciato
- Fine allerta, l'assessore Giampedrone: "Terreni saturi rilasceranno per giorni l'acqua cumulata"
- Per un paio di scarpe griffate due 22enni finiscono in carcere per rapina e lesioni
IL COMMENTO
Demografia, in Liguria e in Italia tema di sola propaganda politica
“San Marcellino” compie ottant’anni e continua a “aprire porte” agli ultimi