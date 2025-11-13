Novembre è il mese del "Nastro blu": visite gratuite per la prevenzione maschile

Anche quest’anno, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Associazione Provinciale di Genova rinnova l’appuntamento con il “Nastro Blu”, la campagna nazionale dedicata alla prevenzione dei tumori maschili. Dal 15 al 30 novembre, LILT Genova promuoverà una serie di iniziative di informazione, sensibilizzazione e prevenzione rivolte agli uomini di ogni età — una categoria ancora troppo spesso poco consapevole rispetto all’importanza dei controlli periodici e della diagnosi precoce.

Due giornate di consulenze urologiche gratuite

Nell’ambito della campagna, LILT Genova organizza due giornate di visite urologiche gratuite presso il Poliambulatorio LILT di via Bartolomeo Bosco 31: martedì 18 novembre e lunedì 24 novembre 2025. Le visite saranno condotte da specialisti LILT con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sulla salute maschile e incoraggiare comportamenti responsabili verso la prevenzione.

Per prenotare la consulenza gratuita è sufficiente: compilare il Form “Richiedi una visita”, oppure telefonare al numero 010 2530160 (lun/ven 9-13 e 14-18). Un piccolo gesto, poco tempo dedicato a se stessi, può davvero fare la differenza nella vita di ciascuno. Prevenire è un atto di cura, verso di sé e verso chi si ama. La consulenza gratuita comprende la sola visita e non prevede esame ecografico. Ai pazienti che dispongono di un esame PSA eseguito nei sei mesi precedenti è consigliato di portarne copia al momento della visita.