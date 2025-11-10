Caos pronto soccorso a Genova, 11 ambulanze bloccate a San Martino

Le patologie respiratorie sono tra le cause dei principali accessi di oggi in particolare in anziani fragili

Lunedì nero nei tre principali pronto soccorso di Genova. Alle 13 erano undici le ambulanze bloccate al Policlinico San Martino. Situazione difficile anche al Galliera e al Villa Scassi, tutti sono 'molto affollati' secondo la piattaforma Ps Live. All'ora di pranzo erano 327 le persone in cura e 76 quelle in attesa per un totale di 403.

In 8 ore la centrale del 118 di Genova ha gestito l'invio di 138 ambulanze comprese quelle per il pronto soccorso di Lavagna, dallo scorso 4 novembre infatti c'è stato l'accorpamento della centrale 118 del Tigullio con quella genovese. Numeri più o meno in linea con il periodo.

La fotografia inviata alla redazione di Primocanale da una delle Pubbliche Assistenze che ha le ambulanze bloccate mostra al San Martino una situazione di caos, un'immagine che non si vedeva da anni dai tempi della pandemia da Covid.

Quanti sono i pazienti in cura nei pronto soccorso

Nel dettaglio, alle 13 secondo i dati di PS live, è "molto affollato" il Policlinico San Martino dove i pazienti arrivati sono 152, tra chi attende (18) e chi è in cura (134), tra questi ultimi in 30 sono codici rossi, 52 arancioni, 38 azzurri mentre 13 sono verdi e 1 bianco.

"Molto affollato" anche il Galliera di Genova Carignano con 113 persone presenti: 24 persone in attesa e 89 in cura, tra questi ultimi 9 codici rossi, 42 arancioni, 37 azzurri, 6 verdi.

"Molto affollato" anche il Villa Scassi dove ci sono 99 pazienti di cui 75 in cura e 24 in attesa, di questi 7 in codice rosso, 33 arancione, 25 azzurri, 10 verdi.

A differenza degli altri lunedì oggi è "molto affollato" anche l'ospedale Evangelico di Voltri con 29 persone in cura, 10 in attesa di cui 4 codice rosso, 12 codice arancione, 11 azzurro e 2 verde.