"Beyond Anger", a Genova l'esperienza immersiva che trasforma la rabbia in energia positiva

A Genova sbarca il primo evento in Italia per trasformare la rabbia in energia positiva. Una location storica, una esperienza immersiva e due mondi che si uniscono, quello della psicologia e quello del plant sound.

I partecipanti verranno guidati a reagire con intenzione, lasciando spazio all’azione consapevole invece che all’impulso, attraverso strumenti concreti e pratiche efficaci. L'appuntamento è per sabato 22 novembre, in salita Santa Caterina alle 15.15.

Il programma

Durante l’incontro si potrà sperimentare una particolare esperienza di rilassamento: un Bagno di Gong che risuona in sintonia con le vibrazioni delle piante presenti, le cui melodie naturali si trasformeranno in veri e propri strumenti musicali. Questo connubio darà vita a un’atmosfera sonora di calma e rigenerazione, unica nel suo genere.

I professionisti

Il percorso sarà condotto da professionisti di spicco. La dottoressa Sara Piattino, psicoterapeuta specializzata in Emdr (II Livello) e realtà virtuale, con un master in EFT dedicato alla gestione di stress, ansia, fobie, collera e traumi, metterà la sua esperienza in psicopatologia delle relazioni di coppia e dipendenze affettive al servizio dei partecipanti.

Accanto a lei, Silvana Rissotto, Gong Master dal 2018, che ha perfezionato la sua arte partecipando a incontri internazionali di formazione con maestri di fama mondiale come Don Conreaux e Aidan McIntyre, guiderà il Bagno di Gong in modo sapiente.

Infine, Daniele Dubbini, musicista e polistrumentista, creatore del progetto "Musica delle Piante", accompagnerà il gruppo attraverso paesaggi sonori coinvolgenti, utilizzando strumenti come Handpan e Bansuri per far emergere la consapevolezza del mondo vegetale.

Un’esperienza emozionale profonda che unisce psicologia, musica e natura in un percorso di benessere raro e prezioso.