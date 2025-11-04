Il medico risponde - Aneurisma addominale, è possibile la prevenzione?

Ultime notizie
- Da Plutarco a Keplero: con Odifreddi un viaggio a teatro fra mito, scienza e stelle
- Ribaltone Spezia: esonerato D'Angelo, arriva l'ex CT Donadoni
- Genoa, quello strano silenzio in panchina: ipotesi Murgita-Criscito con la Fiorentina
- Nuova diga, arrivato il primo dei cassoni grandi prodotti a Vado
- Tariffe Amt, l'opposizione protesta con un maxi biglietto ironico: "E' già domani, i genovesi ringraziano"
- Tariffe Amt, l'opposizione in consiglio a Genova: "Negato il confronto"
IL COMMENTO
Salis contro le primarie, sconfessata l'elezione di Schlein a segretaria Pd
E se la Salis va a Roma, che vada, il Pd ora ha Terrile in pista