Sanità

Torna alla homepage

Il medico risponde - Infezioni da batteri resistenti a antibiotici e vaccini mRNA per curare i tumori

12 secondi di lettura
di E.P.

 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Giovedì 30 Ottobre 2025

Il medico risponde, i consigli del pediatra Ferrando ai nonni di oggi e di domani

https://www.youtube.com/embed/SfybbYfUioY?si=g9qF-kU3VEMb6pTK  Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
L'insorgere dell'ictus in una grafica
Mercoledì 29 Ottobre 2025

Il medico risponde - La giornata mondiale dell'ictus: le nuove cure

https://www.youtube.com/embed/TYFVpAwnu5E?si=2NQPlooN2B1KhLKT  Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS