Halloween alcolico, 30 interventi per intossicazione etilica. Ragazza casca da muretto, è in codice rosso

Sono circa trenta in tutto gli interventi dei sanitari e delle forze dell'ordine nella notte di Halloween: complice la notte di festa a Genova si è iniziato già dalla serata di venerdì il conto delle chiamate al 118. Da Pegli, dalla Foce, dal centro storico, dalla zona di Brignole e da quella di Principe, oltre a un alto numero arrivato dal quartiere di Albaro, corso Italia e vie limitrofe, infine Nervi: l'età media dei ragazzi e delle ragazze soccorse è di 20 anni, ma ce ne sono anche di 15 nel lungo elenco. Una caduta grave alle due in via Boselli, nell'area vicina alle piscine: una ragazza è cascata da un muretto, è ricoverata in codice rosso.

Ragazza cade da un muretto

Il caso più grave si è verificato intorno alle 2 in via Boselli, come racconta la Croce Bianca Genovese: per cause da accertare, una ragazza di 19 anni in stato di alterazione ha perso l'equilibrio cadendo da un muretto, da un'altezza di circa due metri, riportando un trauma facciale. Portata in codice rosso presso al Pronto soccorso del Policlinico San Martino, è ora ricoverata. Sul posto la Polizia di Stato per la ricostruzione della vicenda. Un secondo intervento ha riguardato un ragazzo di 20 anni in corso Italia, ospedalizzato per intossicazione etilica all'ospedale Galliera.

Il più giovane ha 15 anni

Almeno una decina delle chiamate hanno riguardato minorenni: due hanno solo 15 anni. Il primo soccorso alla Foce, in via Monte Suello, il secondo a Nervi, in via Casotti. Entrambe sono stati portati al pronto soccorso del San Martino. Nella serata di venerdì un 16enne è stato soccorso nella zona di Principe. Molti degli interventi si sono conclusi senza il trasporto al pronto soccorso.



