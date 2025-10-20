Ultime notizie
- Caos Spezia, D'Angelo attende l'esonero ma intanto dirige l'allenamento
- Investito dal bus: autista indagato per omicidio stradale, domani l'autopsia su Silvio Raimondi
- Crisi Amt, Assoutenti: "Tariffa non è un tabù, servizi non calino, se serve entri il privato"
- Il medico risponde - Osteoporosi, cura e prevenzione
- Maltempo a Genova, voli dirottati per scarsa visibilità. Sottopassi allagati a Brin e a San Benigno
- Amt, incontro con i sindacati: "Delusi e preoccupati, ci aspettavamo i numeri"
IL COMMENTO
Bucci e le Asl, le multe a Imperia: ignorati il merito e le regole
Nel "Waterstop" monomarca si mangeranno solo besughi