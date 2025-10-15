Influenza A, primo caso in una bambina di 10 anni al Gaslini

Per i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni il vaccino è uno spray nasale

Dopo il primo caso di influenza A in un adulto registrato a inizio novembre, arriva dal Gaslini la conferma che all'ospedale pediatrico è stato individuato il primo caso in un paziente pediatrico. Si tratta di una bambina di 10 anni che nel corso di un ricovero programmato per piccola chirurgia ha presentato nel post-operatorio febbre e sintomi respiratori per cui è stato eseguito tampone orofaringeo, risultato positivo per Influenza A, caratterizzata successivamente come H1 presso Istituto di Igiene Policlinico San Martino, per cui ha avviato trattamento con Oseltamivir (Tamiflu). Attualmente la paziente è a domicilio in buone condizioni generali.

In un mese sette casi tra gli adulti ricoverati

"Al momento nell'ultimo mese sono stati registrati sette casi di influenza A negli adulti, e sono casi in linea con il dato atteso nel periodo - racconta a Primocanale Andrea Orsi associato di Igiene all'Università e dirigente medico universitario dell'Igiene del Policlinico San Martino di Genova - sono tutti pazienti che erano ricoverati o che avevano fatto accesso in pronto soccorso. Tra di loro una paziente ha avuto delle complicanze che hanno richiesto una ospedalizzazione più prolungata".

Lunedì al via la campagna di vaccinazione

Lunedì intanto partirà la campagna di vaccinazione in Liguria che sarà gratuita per tutti. Il prof. Orsi ricorda come la priorità sia per: "Over 60, persone di qualsiasi età con BPCO, asma, patologie cardiovascolari, diabete, insufficienza renale, pazienti oncologici e immunodepressi, donne in gravidanza in qualsiasi trimestre, operatori sanitari e bambini tra i 6 mesi e i 6 anni che posso usufruire del vaccino spray".

E proprio un appello alla vaccinazione dei più piccoli arriva dalla direzione sanitaria del Gaslini "quale strumento efficace di prevenzione e protezione della salute".

