Entella-Sampdoria, Gozzi: "Sia una festa speciale per lo sport"

Il patron della Virtus Entella Tonino Gozzi affida ai canali del club una lettera aperta.

"Cari tifosi,

in questi giorni, da uomo di mare un po’ scaramantico, ho scelto di restare in silenzio, evitando i riflettori e le interviste che tanti mi hanno cortesemente chiesto. Vi ringrazio per la comprensione, ma oggi, a poche ore da una sfida così attesa e partecipata, sento il bisogno di condividere con voi un pensiero che mi sta molto a cuore.

Quella che ci attende non è una semplice partita: sarà il primo confronto ufficiale tra i nostri due club, e vorrei che restasse impressa per sempre come una festa autentica, un momento straordinario di sport vero.

Il Comunale offrirà un colpo d’occhio da brividi; cori e tifo creeranno un’atmosfera magica, tante emozioni sapranno celebrare il calcio che amiamo.

Il pallone, qui da noi, è molto di più di un gioco: è un potente messaggio di rispetto, di correttezza, di lealtà. È una passione capace di unire e di far fiorire quei sentimenti che ispirano fair play e amicizia.

Dimostriamo tutti insieme, al di là dei colori, di essere interpreti autentici di questi valori: solo così potremo onorare davvero una sfida così speciale.

Buon divertimento con tutto il cuore!".