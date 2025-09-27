Disability Pride: una giornata per i diritti e l'inclusione delle persone con disabilità

Sabato 27 settembre si svolge il Disability Pride Genova 2025, una giornata dedicata ai diritti, all’inclusione e alla valorizzazione delle persone con disabilità. Il Disability Pride è patrocinato dall'Università di Genova e ha il sostegno del CPO (Comitato per le Pari Opportunità) e del CUG UniGe: si tratta un’occasione importante per riflettere insieme sui temi dei diritti e delle pari opportunità, e per rafforzare l’impegno della comunità universitaria a favore dell’inclusione.

Il programma prevede una conferenza stampa dalle 10.30 presso la Sala Trasparenza di Regione Liguria, con traduzione LIS e/o trascrizione in tempo reale. Dalle ore 13 alle 15 i "Libri viventi" a Casa Luzzati, con testimonianze e dialoghi per promuovere empatia e comprensione. Alle ore 16 parte il corteo del Disability Pride da Piazza De Ferrari, con arrivo previsto alle 17 a Piazzale Mandraccio.





