Liste d'attesa entro 10 giorni, in Liguria da febbraio a oggi riduzione dell'89%

Il numero di liguri in attesa di un esame o una visita entro 10 giorni, priorità B, è diminuito dell'89% negli ultimi sei mesi. A febbraio i liguri che non ricevevano una risposta con una richiesta B entro 10 giorni erano 3500 mentre a settembre sono scesi a 400. I dati sono stati diffusi durante la presentazione della campagna informativa di Regione Liguria dedicata alla sanità ligure "Più vicina, più facile, più pronta".

"Siamo scesi al 10% forse qualcosa di meno ed è un buon dato ma sicuramente quelle persone non sono contente perché per loro il problema c'è ancora ma sapere che il 90% è contento è una cosa positiva - racconta il presidente di Regione Liguria Marco Bucci - ma vi voglio raccontare un dato ho sempre ricevuto almeno due o tre mail al giorno dove liguri mi segnalavano liste di attesa molto lunghe, e continuano ma da circa due mesi ho iniziato a ricevere segnalazioni di cittadini, con una richiesta breve, siano riusciti a fare visite ed esami anche in pochi giorni ovviamente questi dati riempiono il cuore, siamo molto soddisfatti e dimostrato che siamo sulla strada giusta. Ci siamo concentrati sulle B che sono quelle per cui le persone hanno maggiore necessità ma il nostro obiettivo come dico da sempre è azzerarle. Noi vogliamo fare che una grande regione con una grande qualità di vita abbia anche una grande sanità e ci riusciremo".

L'appello a vaccinarsi contro l'influenza

Bucci ha poi voluto lanciare un appello a favore della vaccinazione antinfluenzale: "Quest'anno l'influenza è particolarmente aggressiva, la vaccinazione comincerà fra due settimane, e sarà disponibile per tutti. Soprattutto le persone più anziane e fragili, è opportuno che si vaccinino. Invito tutti a vaccinarsi contro l'influenza, io lo faccio da cinque anni, e ho visto i risultati.

