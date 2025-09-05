Sanità, a Rapallo nasce il punto di primo accesso aperto 24 ore su 24

La presentazione del punto di primo accesso all'ospedale di Rapallo

Novità in arrivo, sul fronte sanitario, per l'area di Rapallo e dintorni: dal 15 settembre, all’Ospedale “Nostra Signora di Montallegro”, nasce l’ambulatorio di bassa complessità “Punto Primo Accesso Rapallo” (PPAR) che sarà attivo tutti i giorni anche in orario notturno, 24 ore su 24. All'inaugurazione presenti l'assessore regionale alla sanità, Massimo Nicolò e il direttore generale della Asl 4 Paolo Petralia insieme ad altre autorità locali tra cui il sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci e l'ex sindaco e consigliere regionale Carlo Bagnasco: "Dedicato a dare una risposta a tutti i cittadini - indipendentemente dalla scelta fiduciaria del proprio medico di medicina generale - il PPAR integra l’esperienza dell’ambulatorio “Il Medico di tutti”, avviato nel 2023 nei weekend e nei festivi, con l’attività svolta dai medici RUAP nella Casa di Comunità, nei giorni feriali in orario diurno a partire dallo scorso mese di agosto, e si implementa per la prima volta anche nell’arco notturno".

Ecco a quali tipi di necessità risponde il punto di primo accesso

L’ambulatorio accoglierà i bisogni di salute che non hanno il carattere dell’emergenza-urgenza, con l’obiettivo di offrire una risposta facilmente accessibile ai cittadini e contestualmente alleggerire gli accessi di bassa complessità al Pronto Soccorso di Lavagna.

Un medico sarà presente per eseguire visite e medicazioni semplici, per somministrare e prescrivere farmaci e rilasciare certificati di malattia, gratuitamente per i residenti in Liguria e previo pagamento di un ticket per i non residenti.

Accesso previa telefonata allo 0185-371020

Per accedervi sarà obbligatorio chiamare il numero 0185/371020 (o il 112 se non si ha a disposizione l'altro numero) per verificare con l’Operatore ASL le caratteristiche del bisogno, che - in base alle caratteristiche ben definite sul piano clinico – faranno indirizzare la persona nel setting di cure appropriato (ambulatorio di presa in carico, con mezzi propri; oppure attesa di visita domiciliare da parte del proprio MMG/guardia medica; oppure invio anche con ambulanza al PS), a garanzia di una presa in carico adeguata e di un percorso di rischio clinico proporzionato.

Il filtro telefonico dovrà essere sempre effettuato, anche nel caso di autopresentazione - in tal caso presso la Portineria - dove il paziente sarà accolto e indirizzato correttamente verso l’ambulatorio.

Ecco dove andare

Il Punto Primo Accesso è attivo in orario diurno – tra le ore 8 e le 20 – nell’ambulatorio al piano terra dell'ospedale di Rapallo, ed in orario notturno – dalle ore 20 alle 8 – nell’Ambulatorio al 1° piano sempre dell’Ospedale di Rapallo, entrambi identificati come PPAR e indicati con specifici percorsi.

Prossimi passi a Chiavari e Sestri Levante.