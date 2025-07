Bassetti: "Ecco come non farsi rovinare le vacanze da diarrea e vomito"

"C'è un'impennata di casi di gastroenteriti arrivata anche in alcuni reparti ospedalieri, tra le cause principali, le temperature eccezionalmente elevate che hanno favorito la diffusione di virus e batteri responsabili di questa infezione intestinale". A lanciare l'allarme a Primocanale il professor Matteo Bassetti direttore del dipartimento interaziendale regionale delle malattie infettive.

Il caldo favorisce la proliferazione dei germi

La gastroenterite estiva è un disturbo intestinale molto comune nei mesi caldi, caratterizzato da sintomi come diarrea acquosa, vomito, crampi addominali, nausea, febbre e malessere generale. Questa condizione è causata da infezioni virali, batteriche o parassitarie che colpiscono la mucosa intestinale, alterando il delicato equilibrio del microbiota intestinale.

Secondo Bassetti, la causa principale di questa ondata è da ricercarsi nelle temperature eccezionalmente alte registrate nelle ultime settimane. "La gastroenterite è la manifestazione infettiva più frequente in estate – sottolinea l'infettivologo genovese – perché il caldo è un vero e proprio incubatore per batteri, virus, funghi e parassiti". Bassetti paragona l’effetto del caldo a quello di un incubatore usato nei laboratori, che mantiene una temperatura di circa 37 gradi, simile a quella corporea, ideale per la crescita microbica.

Attenzione al cibo e all’igiene

La trasmissione della gastroenterite avviene principalmente per via oro-fecale, spesso attraverso alimenti contaminati. Bassetti mette in guardia soprattutto sulle grigliate estive: "Il pollo crudo va manipolato con cura e cotto bene – avverte – così come tutte le salse a base di uova, come maionese e creme, e anche l’insalata, che deve essere lavata accuratamente".

La prevenzione quindi si basa su alcune semplici regole: mantenere una corretta igiene delle mani, evitare il consumo di cibi non adeguatamente conservati o cotti, rispettare la catena del freddo, e fare attenzione all’acqua potabile, soprattutto durante i viaggi. È inoltre consigliabile seguire un’alimentazione leggera e idratarsi abbondantemente per contrastare la perdita di liquidi dovuta a diarrea e vomito.

Norovirus e altri virus in aumento

Non solo batteri: anche i virus, come il norovirus, sono protagonisti di questa stagione. Negli Stati Uniti, i focolai di norovirus sono più che raddoppiati rispetto agli anni precedenti. Bassetti ribadisce l’importanza dell’igiene personale: "Lavarsi le mani può salvare la nostra vita - afferma - ricordando che il norovirus si trasmette facilmente non solo per contatto diretto ma anche tramite aria, saliva e superfici contaminate".

L'invito del professor Bassetti è quello di non abbassare la guardia: "Bisogna fare attenzione sempre, ma in estate ancora di più, perché il caldo aiuta i microbi a proliferare più velocemente".

