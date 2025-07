"La bellezza dell'imperfezione", in mostra gli scatti degli adolescenti oncologici

Un messaggio di speranza

A Palazzo Ducale a Genova inaugura lunedì 14 luglio alle 17 una mostra fotografica ("La bellezza dell'imperfezione") con i lavori realizzati dai pazienti adolescenti in cura nei centri italiani di ematologia e oncologia pediatrica. La mostra è visitabile nell'atrio-porticato del palazzo dal 14 al 27 luglio. Creata dall'Istituto tumori di Milano, è una mostra itinerante e Genova è la seconda città che la ospita grazie all'Aieop (Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica), al Gaslini e al progetto Alice (Adolescenti liguri cercasi) oltre al supporto di Palazzo Ducale.

"Anche durante una esperienza di malattia così terribile e traumatica che può lasciar segni indelebili si può essere belli, belli fuori e belli dentro. E' un messaggio di speranza per chi è ancora in cura perché è possibile guarire dal tumore e questa possibilità è molto alta", racconta a Primocanale Massimo Conte, pediatra oncologo della UOC oncologia pediatrica dell'ospedale Gaslini di Genova.

Chi è Alice

"Alice è il nome di una ragazza molto sfortunata che purtroppo dopo un lungo peregrinare in centri oncologici italiani è giunta al Gaslini in condizioni ormai terminali. Alice è anche un acronimo che vuol dire adolescenti liguri cercasi, cerchiamo di creare una sensibilità intorno al problema dell'adolescente malato fragile difficile da gestire che spesso sfugge ai canali tradizionali della medicina e viene curato in centri che non hanno expertise particolare sui problemi oncologici dell'adolescente. I genitori di Alice hanno voluto trasformare la loro terribile esperienza in qualcosa di positivo cercano di creare una rete intorno a questo", spiega ancora il dottore.

Mille all'anno in cura al Gaslini

Ogni anno al Gaslini circa mille bambini e adolescenti affetti da una patologia oncologica vengono curati, il 40 per cento proviene da altre regioni o altre nazioni attraverso canali umanitari e collaborazioni internazionali, circa 300 bambini sono affetti da tumori solidi i restanti da patologie ematologiche fondamentalmente la leucemia.

