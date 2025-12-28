Primogiornale - l'edizione on demand del 28 dicembre

Ultime notizie
- Domenica di code per raggiungere il Porto Antico e l'Acquario
- La Sampdoria respira e si rinforza: Esposito e Brunori in arrivo
- Gasperini: “Per me il Genoa è casa. Bravo De Rossi, ha portato coraggio”
- Un calcio alla guerra, a Pra' il torneo interculturale per la pace
- Donna investita da una ciclista a Bogliasco, entrambi finiscono in ospedale
- Cantiere Aurelia bis a Savona, Anas: "Incontri periodici per ridurre i disagi"
IL COMMENTO
Pochi medici, pochi falegnami. E se non si trovassero i politici?
La litania di Genova targata 2026 tra acciaio e porto