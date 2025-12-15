Primogiornale - l'edizione on demand del 15 dicembre

Ultime notizie
- Scolmatore del Bisagno, in caso di necessità la galleria sarà utilizzabile dal 1° gennaio 2027
- Lavori metro, da gennaio riprendono i cantieri Brin-Canepari e Brignole-Martinez
- Sampdoria, aspettando il mercato a Padova per non sbagliare
- Dope Hubs, dagli studenti UniGe una rete per portare l’innovazione verso imprese e istituzioni
- Stati generali della polizia locale ligure: a Savona oltre 150 partecipanti per la formazione
- Coppa d’Africa al via: il Genoa perde Onana, Atalanta senza Lookman e Kossounou
IL COMMENTO
Genova, se “l’amichettismo” fa proseliti a Palazzo Tursi
A Livellato il presepio-flash col bue che trascina la capanna