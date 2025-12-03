Spediporto chiama Genova alla crescita: Asia, ZLS e sviluppo del Nord Ovest

Le opportunità di sviluppo per Genova e per il Nord Ovest, tra nuovi mercati asiatici e strumenti come la ZLS e la Zona Franca Doganale, sono state al centro del convegno organizzato da Spediporto, che si è concluso dopo due giornate di confronto con istituzioni, imprese e rappresentanti delle principali economie dell’Estremo Oriente. L’evento si è svolto nella Sala delle Conferenze di Bper, gremita fino alla capienza, e ha portato a Genova esponenti istituzionali, rappresentanti del mondo economico internazionale e operatori attivi nei principali hub asiatici.

Presenze istituzionali



La prima giornata del convegno “Take opportunities navigating trade tensions” ha registrato un ampio contributo istituzionale. Il Vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi ha richiamato la necessità di “pensare in grande”, sottolineando come il sistema portuale italiano abbia dimostrato resilienza anche di fronte a crisi globali come quella di Suez e ricordando l’importanza di creare rapporti commerciali stabili con le economie in crescita affinché la merce generi valore sul territorio. Concetti condivisi dal Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, che ha ribadito il ruolo di Genova come porta d’accesso al Sud Europa, e dalla Sindaca di Genova Silvia Salis, secondo cui costruire ponti con Paesi ad alto tasso di export come Cina, India, Vietnam e Hong Kong significa riportare la città alla sua vocazione imprenditoriale e aperta al mondo.

Contributi internazionali

Nel corso dei lavori è intervenuto anche, in collegamento, il Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, insieme a una rappresentanza del mondo economico e finanziario di Hong Kong, Cina e Vietnam. Le relazioni hanno offerto un’analisi articolata sulle prospettive di crescita per Genova e sul ruolo che i mercati asiatici possono avere nel favorire nuovi corridoi commerciali e investimenti, evidenziando la necessità di un approccio sempre più proattivo nelle relazioni internazionali.

Prospettive asiatiche

Tra gli interventi più significativi si segnala l’appello al “coraggio” lanciato da Augusto Cosulich, imprenditore che da molti anni costruisce rapporti commerciali tra Genova, l’Italia e la Cina, e da Francesco Saluto, forte di oltre trent’anni di esperienza nel gigante asiatico. I contributi hanno approfondito le dinamiche dei mercati non più soltanto emergenti ma ormai centrali nello scenario globale, come India, Vietnam, Hong Kong e Cina, delineando un ventaglio di opportunità per le imprese genovesi e italiane.

Strumenti operativi

Ampio spazio è stato dedicato anche agli aspetti tecnici e alle opportunità legate alla ZLS e alla Zona Franca Doganale, con interventi che hanno illustrato potenzialità, vantaggi e prospettive di sviluppo per l’area portuale e retroportuale. I relatori hanno evidenziato come questi strumenti possano incidere sulla competitività del sistema logistico genovese, favorire nuovi investimenti e agevolare la creazione di valore aggiunto per il territorio.

Tavola rotonda

La tavola rotonda conclusiva, alla quale hanno partecipato tra gli altri l’ex Ministro e Presidente della Fondazione del Polo Nazionale Dimensione Subacquea Roberta Pinotti e la Deputata Maria Grazia Frijia, ha offerto ulteriori spunti di riflessione, mettendo in evidenza la necessità di non disperdere la visione strategica emersa durante le due giornate e di proseguire il lavoro sulla costruzione di reti internazionali solide e durature.

Seconda giornata

La seconda giornata, dal titolo “Genova e il Nord Ovest: opportunità di sviluppo oltre le sfide globali”, ha approfondito ulteriormente il ruolo che Genova e i territori limitrofi possono giocare nel nuovo scenario economico mondiale, con un focus specifico sulle occasioni offerte dai mercati asiatici e sugli strumenti di competitività che possono sostenere la crescita delle imprese locali.

Collaborazioni strategiche

Il convegno è stato organizzato da Spediporto in collaborazione con Invest Hong Kong, LCA Studio Legale, ICCF Italy China Council Foundation, Hong Kong Trade Development Council, Associazione Italia Hong Kong e BPER, confermando una rete di partenariati che amplia il raggio di azione delle imprese genovesi e rafforza le connessioni con alcune delle economie più dinamiche del mondo.