Nuovi voli Genova-Roma, Musso: "Concorrenza positiva per il costo dei biglietti"

Un nuovo collegamento aereo tra Genova e Roma sarà attivato dalla compagnia aerea italiana Aeroitalia a partire dal 2 febbraio 2026 con due voli al giorno dal lunedì al venerdì e uno nei fine settimana. Ad annunciare la novità sono stati l'amministratore delegato della compagnia Gaetano Intrieri e il presidente dell'aeroporto di Genova Enrico Musso in una nota congiunta.

Aeroitalia ha deciso di investire sullo scalo genovese individuandolo come sede per una nuova base che vedrà circa 20 membri dell'equipaggio della compagnia risiedere a Genova. Contestualmente la compagnia avvierà un nuovo collegamento con Roma mettendo a disposizione dei passeggeri un ATR 72-600 da 68 posti.

Soddisfatto il presidente dell'Aeroporto di Genova Musso: "È un'importane opportunità che questa compagnia abbia deciso di mettere base a Genova perché vuol dire anche portare una serie di attività. L'aver deciso di portare due aerei a Genova è il primo passo per poi andare ad attivare anche altri collegamenti con altre destinazioni, non solo su Roma. Due aeromobili solo per fare due coppie di voli quotidiani sarebbe evidentemente sovradimensionato, quindi è ovvio che c'è una programmazione ulteriore. Questo con i voli per Roma è il primo passo. La città aveva espresso da tempo una certa esigenza e necessità".

I voli da e per Roma gestiti da Ita Airways resteranno. Andrà dunque ad ampliarsi l'offerta per raggiungere da Genova la Capitale i cui costi sono sempre risultati elevati. "È chiaro che le politiche tariffarie le fanno le compagnie - spiega ancora Musso - ma in generale quando si crea della concorrenza si ottiene un risultato positivo anche sotto questo profilo". La speranza dunque è che la concorrenza possa contribuire a far calare il costo dei biglietti.

Aeroitalia è stata a volte criticata per la qualità del servizio offerto, è il caso ad esempio delle lamentale dei cittadini sardi che hanno utilizzato la compagnia in ambito di continuità territoriale. Ritardi e carenze sono state più volte segnalate. Ma il presidente dell'Aeroporto Cristoforo Colombo allontana i dubbi. "Le situazioni non vanno confuse. Il rapporto sarà regolato da un contratto e la compagnia si impegna a offrire un determinato livello del servizio".

"L'apertura di una base operativa a Genova rappresenta per Aeroitalia un investimento strategico e un segnale concreto della volontà di crescere insieme ai territori - spiega Intrieri -. Crediamo fortemente nel potenziale del Cristoforo Colombo e nel ruolo che può svolgere per migliorare la connettività della Liguria con la Capitale"