Treni Frecciarossa, la Regione "salva" Sarzana. E nasce un abbonamento mensile omnicomprensivo

Buone notizie (considerando come sarebbe potuta finire la vicenda e come è finita in altre Regioni) sul fronte dei Frecciarossa 8606 Roma - Torino e 8623 Torino - Roma che erano stati trasformati in tali, da Frecciabianca che erano fino al 25 agosto, con cancellazione della fermata di Sarzana e il rischio che i pendolari muniti di carta Tuttotreno non potessero più utilizzarli, considerando anche che gradualmente tutti i Frecciabianca verranno trasformati in Frecciarossa da Trenitalia che spera così, essendo treni a mercato cioè non sovvenzionati dalla Regione, di aumentare i passeggeri. Avevamo già chiarito che in Liguria non si può parlare di alta velocità (concetto abbinato da Trenitalia ai Frecciarossa).





Salva la fermata di Sarzana

La prima novità è che viene ripristinata dal 15 dicembre la fermata di Sarzana che era stata cancellata dal 25 agosto, senza che il treno arrivasse prima a destinazione, cioè a Roma.





Nasce un nuovo abbonamento mensile omnicomprensivo con un aumento del 5%

"Consentiremo ai liguri - spiega Marco Scajola - di acquistare abbonamenti mensili per il Frecciarossa, al costo maggiorato del 5%, validi per tutti i treni disponibili, regionali compresi, ricalcando il modello della Carta Tuttotreno".





Che cosa fare della vecchia carta Tuttotreno non scaduta? Si sta studiando una soluzione

Resta da capire come verrà rimborsata la carta Tuttotreno che gli abbonati già la possiedono e che in molti casi scadrà alcuni mesi dopo il 15 dicembre. A coloro che vorranno usare anche i Frecciarossa e quindi dovranno "accantonare" la vecchia Tuttotreno e acquistare i nuovi abbonamenti mensili omnicomprensivi.

Rimborsi del 35% e del 40% per gli abbonati

La Regione annuncia anche rimborsi per gli abbonati del 40% per le tratte superiori ai 70 Km, quindi per il bacini spezzino, e del 35% per chi proviene dal Tigullio.





Resta fisso per tutto il 2026 il costo della Tuttotreno

L'altra notizia è che non aumenterà, come in altre Regioni, il costo della carta Tuttotreno per tutto il 2026. Consente di salire a bordo di tutte le tipologie di treno abbinata a un abbonamento regionale.