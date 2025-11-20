Blocco traffico per ex Ilva, le conseguenze sul porto: "Ritardi anche di una settimana"

Che cosa succede in un porto quando ci sono blocchi della circolazione e code chilometriche, fino a un record di 12 km sulla A10, come quelle di queste ore dovute alla protesta dei lavoratori ex Ilva di Genova, che hanno coinvolto anche la A7 e la A26? Non solo le auto ma anche centinaia di camion, diretti al porto, restano incastrati, peraltro senza avere autoparchi a disposizione, si incolonnano e arrivano in ritardo agli imbarchi. Anche perchè le ore di guida, anche se in coda, si accumulano e bisogna fare le pause. Siamo andati a cercare di capire la situazione al Genoa Port Terminal del gruppo Spinelli, dove abbiamo incontrato l'amministratore delegato Giovanni Benedetti.

Un carico può perdere anche una settimana perchè la nave non aspetta

"Sicuramente ci sono dei ritardi, delle ripercussioni sui traffici e di conseguenza le merci possono anche perdere il viaggio sulla nave. Questo cosa vuol dire? Se lo sciopero è un giorno, riusciamo a risolvere la situazione. Se, come in questo caso, è sia ieri che oggi, alcuni contenitori potrebbero non prendere l'imbarco e questo di conseguenza vuol dire che lo prenderà la settimana successiva. La maggior parte sono servizi settimanali e di conseguenza non imbarcando oggi o domani, imbarcherà la prossima settimana.

E chi paga il ritardo?

Sono da vedere i contratti che gli armatori hanno con gli spedizionieri. Potrebbe anche, tra virgolette, non pagare nessuno, ma esserci purtroppo un ritardo nella consegna delle merci a destino.

Il Genoa port terminal del gruppo Spinelli

Il Genoa port terminal mitiga allungando l'apertura del gate

Voi cosa potete fare per cercare di mitigare un po' questa situazione?

Quello che possiamo fare è sicuramente la sera, anziché chiudere usualmente all'orario previsto, che è alle 19.30, potremmo andare avanti due o tre ore per agevolare l'autotrasporto affinché non perda la giornata e possa ripartire.

Duemila i camion in transito a Sampierdarena ogni giorno

Quanti camion circolano Sampierdarena ogni giorno?

Siamo nell'ordine grosso modo dei 2.000 camion".