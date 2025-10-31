Ente Bacini, dall'Autorità portuale ok alla concessione fino al 2029

Concessione fino al 31 dicembre 2029 per Ente Bacini. Il comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale lo ha deliberato oggi. La proroga, attesa dalla società che gestisce i cinque bacini di carenaggio del porto di Genova, allunga i tempi rispetto alla scadenza attuale di fine 2025, e consentirà di allineare la durata della concessione ai tempi dei lavori pubblici previsti sui bacini n. 4 e n. 5, appunto fino al 2029.

Gli uffici dell'Adsp hanno valutato che la concessione breve, triennale sia la più adatta per accompagnare la fase di cantiere e consentire successivamente la riorganizzazione del comparto. Non è stata accolta quindi la proposta alternativa presentata da Amico & Co che chiedeva in concessione per 25 anni il solo bacino numero 1 "Gli uffici competenti dell'Ente, a valle dell'istruttoria - dice una nota dell'Adsp - hanno valutato preferibile la soluzione di Ente Bacini in quanto assicura gestione unitaria, continuità del servizio pubblico e coerenza con i lavori in corso, evitando frammentazioni operative". La proposta di Amico & Co "pur di valore industriale, è stata giudicata non rispondente alle attuali esigenze di interesse pubblico".

