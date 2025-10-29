Porto e trasporti

Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale, Vespasiani nuovo segretario generale

di redazione porti

Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli nominerà Tito Vespasiani come nuovo segretario generale dell’Autorità portuale di Genova, Savona e Vado Ligure.

Vespasiani, 63 anni è nato a San Benedetto del Tronto e attualmente ricopre il ruolo di segretario generale all'interno dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Vespiasiani prenderà il posto di Paolo Piacenza. In Senato infatti è arrivata la nomina di Piacenza a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Meridionale e Ionio che comprende anche il porto di Gioia Tauro. 

