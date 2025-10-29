Voli Genova-Roma a 800 euro, Salvini: "Costi inaccettabili e aberranti"

Durante un question time alla Camera il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione legata al caro prezzo dei voli Genova-Roma. A richiedere un intervento sul tema è stato il deputato del Pd Luca Pastorino che ha citato i costi elevati per un volo dal capoluogo della Liguria alla Capitale che può costare fino a 800 euro in economy, cento euro in più di un viaggio Genova-New York (con scalo). Un tema quello del caro prezzi più volte sottolineato dal senatore della XVII Legislatura e membro della commissione Trasporti al Senato Maurizio Rossi.

"I dati citati sono assolutamente inaccettabili e aberranti, confermati anche dall'aumento certificato dai dati Istat sui voli nazionali al contrario del decremento dei prezzi sui voli europei e intercontinentali - ha spiegato il ministro Salvini -. Col decreto Asset abbiamo introdotto misure precise contro la speculazione sui biglietti aerei e soprattutto nel periodo di alta domanda anche attribuendo maggiori poteri all'autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di controllare il funzionamento degli argomenti sviluppati. Non possiamo imporre prezzi come Governo ma possiamo vigilare e intervenire per tutelare i cittadini rispetto a eventuali pratiche e commerciali scorrette. Questo compito spetta all'antitrust, ovviamente in un costante dialogo col Governo".

Il ministro Salvini aggiunge: "Alla luce di quanto rappresentato auspico un intervento tempestivo e coordinato da parte del garante per la sorveglianza dei prezzi e dell'autorità garante della concorrenza e del mercato affinché vengano effettuate le necessarie verifiche non solo sulle tratte della Liguria ma anche da tutte le altre regioni italiane sull'andamento dei prezzi dei voli. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, mi auguro che gli altri organismi indipendenti facciano altrettanto".

Il senatore Lorenzo Basso a febbraio ha portatin parlamento un disegno di legge per chiedere la continuità territoriale per Genova. Una battaglia da sempre combattuta dall'editore di Primocanale Rossi che già dieci anni fa aveva battagliato in Senato per l'aeroporto di Genova (clicca qui) e per le problematiche legate alla mancanza di continuità territoriale così come risulta dalle interrogazioni del 2015/2016 e dalla lettera che venne firmata da tutti i primari soggetti e che vedeva con primo firmatario Victor Uckmar (leggi qui).

