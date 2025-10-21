Viabilità in Liguria, individuate le priorità per lo spezzino

La realizzazione del secondo lotto della bretella Ceparana - Santo Stefano; il raddoppio dello svincolo di Fornola a Vezzano Ligure (che costa complessivamente oltre 70 milioni di euro); la realizzazione della sistemazione e ammodernamento sull'Aurelia a Sarzana e possibile adeguamento della Cisa; la variante all'Aurelia di adduzione all'autostrada A12 nel Comune di Arcola tra i caselli di Sarzana e Santo Stefano Magra.



Sono queste le opere individuate come strategiche durante l'incontro convocato da Regione Liguria con la Provincia della Spezia e i sindaci del territorio, per fare il punto insieme ai referenti di Concessioni del Tirreno sugli interventi infrastrutturali inseriti nella rinnovata concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la società, che gestisce la tratta A12 Sestri Levante-Livorno e la tratta A10 Savona-Ventimiglia.

"Nell'ambito del contratto di concessione per le due tratte di competenza - spiega l'assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Raul Giampedrone -, il Mit rende disponibili circa 40 milioni di euro per quest'anno e 400 nei prossimi dieci anni circa 400 milioni di euro. Il ministero delle Infrastrutture, che ringrazio, ci ha chiesto di individuare le priorità infrastrutturali su cui investire a partire da quest'anno. La riunione di oggi è stata dunque fondamentale per condividere l'elenco spezzino delle opere, così da arrivare, nelle prossime settimane, ad individuare le priorità di investimento".

