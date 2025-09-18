Al via il 65esimo Salone Nautico di Genova, l'inaugurazione in diretta su Primocanale

Si apre oggi, giovedì 18 settembre, la 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale, in programma a Genova fino al 23 settembre. La manifestazione riporta la nautica da diporto italiana e la sua filiera industriale al centro della scena mondiale e del dibattito istituzionale, confermandosi tra i tre appuntamenti più importanti a livello globale. Potrete seguire l'inaugurazione in diretta su Primocanale a partire dalle 10:30.

La giornata inaugurale

La giornata inaugurale prenderà il via alle ore 11.00 con l’alzabandiera e l’omaggio di Nave Schergat (F 598) della Marina Militare, cui seguirà il convegno organizzato da Confindustria Nautica dal titolo “Sviluppo, lavoro e innovazione per la crescita del Paese”.

Per la prima volta in 65 edizioni il Salone accoglie il saluto di un ministro estero, con il Segretario ai Trasporti dello Stato della Florida, Jared Perdue, che si è unito ai saluti istituzionali di Silvia Salis, Sindaco di Genova, Matteo Paroli, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, dell’Ammiraglio Nicola Carlone, Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, dell’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, e di Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria.

Il talk inaugurale, moderato dal giornalista di Sky Tg24 Vittorio Eboli, vedrà la partecipazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in rappresentanza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, della Ministra del Turismo Daniela Garnero Santanchè, del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, del Presidente di Agenzia ICE Matteo Zoppas, del Presidente di Confindustria Emanuele Orsini e del Presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti.

Forum25: il palinsesto di convegni e workshop del Salone Nautico Internazionale

Nel pomeriggio, il Salone proseguirà con il palinsesto di incontri e conferenze del programma FORUM25, patrocinato dalla Commissione europea, che nelle sei giornate della manifestazione proporrà oltre novanta appuntamenti dedicati a sostenibilità, innovazione, finanza e sviluppo della filiera.



Primo degli appuntamenti, alle ore 14:15, Il mare che conta: dialoghi sul diporto nautico italiano, la presentazione del volume “Diporto Nautico in Italia – Anno 2024” a cura della Direzione generale per la digitalizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso la Sala Ponente al Palasport. La Sala Levante ospiterà, invece, alle ore 14:30, Interior yacht design: materiali per la nautica di oggi e domani, convegno organizzato da UNIGE, con la collaborazione di Alpi wood e Rubelli.

Alle ore 15:00, presso la Sala Forum, è confermato il tradizionale appuntamento con Nautica, Fisco e Dogane a cura di Confindustria Nautica, un momento di confronto sul contesto normativo, fiscale e doganale che gioca un ruolo fondamentale nella competizione internazionale delle imprese italiane.

Seguirà, alle 16:30, la presentazione del Profilo Del Diportista - La prima analisi delle caratteristiche degli armatori italiani e delle loro unità da diporto, a cura di Confindustria Nautica e Direzione Generale Trasporti MIT.



Chiuderà il programma FORUM25 della prima giornata di Salone Nautico, Di sistema e di frontiera: il futuro della nautica, dalla Liguria per l’Italia, convegno in programma alle ore 16:00 presso l’Eberhard & Co. Theatre, a cura di Quotidiano Nazionale in collaborazione con Confindustria Nautica. L’iniziativa intende richiamare ad un confronto di alto profilo e di visione i principali protagonisti istituzionali e delle imprese nel comparto nautico italiano e ligure. L’evento approfondirà i temi legati all’economia nautica e marittima, un settore strategico che nel nostro Paese genera ricchezza, occupazione e innovazione.

Il programma generale degli eventi del 65°Salone Nautico Internazionale nel dettaglio:

EBERHARD & CO. THEATRE

Ore 15:00: “THE INTERNATIONAL YACHTING MEDIA APRE IL PRIMO CENTRO PROVE DELLA NAUTICA A MARINA PORTO ANTICO” (a cura di International Yachting Media)

Ore 16:00: “DI SISTEMA E DI FRONTIERA: IL FUTURO DELLA NAUTICA, DALLA LIGURIA PER L’ITALIA” (a cura di Quotidiano Nazionale in collaborazione con Confindustria Nautica)



TERRAZZA PADIGLIONE BLU

Ore 14:30: “LA CENTRALITA’ DELLA LIGURIA NELLO SVILUPPO DEL POLO NAZIONALE DELLA SUBACQUEA” – Terrazza Padiglione Blu - (a cura di Regione Liguria)

Tutti gli appuntamenti di oggi, giovedì 18 settembre



INCONTRI ED EVENTI

Ore 17:30: EVENTO SUPERMARINE - Stand Saxdor Yachts, BA143A

Ore 17:30: STEM MARINE, APERITIVO DI BENVENUTO - Stand SC56

Ore 18:30: SUZUKI MARINE, COCKTAIL DI "BUON INIZIO SALONE" - Stand D4-E5

