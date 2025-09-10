Genoa shipping week, Assagenti si prepara al grande evento di ottobre

Tutto pronto, mancano solo i dettagli, per la settima edizione della Genoa shipping week, l'evento di Assagenti (l'associazione che quest'anno ha compiuto 80 anni) che si terrà questa volta in una unica sede, il Centro congressi del Porto Antico di Genova, dal 13 al 18 ottobre. Oltre 100 gli eventi previsti nell'ambito di quella che il presidente di Assagenti Gianluca Croce, definisce una kermesse che sancisce ancora una volta il ruolo primario del capoluogo ligure nel mondo dello shipping. Con grande coinvolgimento dei giovani. Il clou sarà giovedì 16 ottobre con il dinner, al padiglione di Jean Nouvel alla Fiera di Genova. Previsti 3000 partecipanti. Di questi numeri da brivido ci parla il presidente.

"Vogliamo celebrare le eccellenze genovesi"

"Tutto è pronto (o quasi). Dal 13 al 18 ottobre si terrà la Genoa Shipping Week. Quest'anno tutti gli eventi, e parliamo più di 100, saranno racchiusi all'interno del Centro congressi del Porto Antico di Genova. C'è grandissimo interesse, grandissimo supporto, più di 30 partner che contribuiscono per la realizzazione di questo interessantissimo palinsesto. Come Assagenti avremo l'onore di aprire con un evento inaugurale il 13 ottobre, che sarà una vera e propria kermesse nella quale cercheremo di celebrare la genovesità, le eccellenze genovesi.

Il 16 ottobre il dinner con oltre 3000 partecipanti

Poi avremo naturalmente lo storico dinner il 16 di ottobre nel padiglione Jean Nouvel, numeri da capogiro, più di 3.000 ospiti, cercheremo di superare il numero degli sponsor di due anni fa, insomma tante aspettative".

"Momento geopolitico non facile, ma lo shipping è sempre pronto ad adattarsi"

In un momento geopolitico certamente non facile, per le guerre, per i dazi?

"In un momento geopolitico non facile, certamente, ma è nei momenti difficili che viene fuori la capacità di adattarsi, e devo dire che il mondo dello shipping è sempre stato prontissimo e rapidissimo ad adattarsi alle situazioni geopolitiche.

"Dobbiamo essere uniti perchè i progetti infrastrutturali vengano realizzati"

Genova poi ha finalmente un momento anche di stabilità politica e quindi possiamo guardare al futuro con ottimismo, abbiamo finalmente un presidente dell'Autorità di sistema portuale, abbiamo un sacco di progetti aperti che stanno andando avanti, dobbiamo essere tutti uniti e fare il tifo perché questi progetti vengano realizzati più rapidamente possibile".

Gianluca Croce, presidente di Assagenti