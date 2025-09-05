Sciopero dei treni, possibili disagi anche in Liguria

Possibili disagi anche in Liguria per quanto riguarda la circolazione ferroviaria a seguito dello sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome che interessa il personale del gruppo Fs. Lo sciopero è iniziato alle ore 21 di giovedì 4 settembre e termina alle ore 18 di venerdì 5 settembre 2025 e "potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale".

Lo comunica Ferrovie dello Stato specificando che "gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale".

Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle ore 9 di venerdì 5 settembre. Trenitalia - tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio - invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione.

Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l'app di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del gruppo Fs, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio.

