Porto e trasporti

Torna alla homepage

Tunnel di Tenda, boom di traffico: oltre 95 mila veicoli in poco più di un mese

1 minuto e 0 secondi di lettura
di An.De.

A poco più di un mese dall’apertura, il tunnel di Tenda ha già registrato oltre 95 mila passaggi. I dati, forniti da Anas e aggiornati al 3 agosto, includono auto e moto in transito sia verso l’Italia che verso la Francia.

L’inaugurazione ufficiale è avvenuta sabato 28 giugno e, da allora, nei sei fine settimana di riferimento si è toccata una media di circa 8.300 veicoli, segno di un utilizzo particolarmente intenso nei giorni di maggiore afflusso.

Quasi 50 mila mezzi hanno attraversato la galleria in direzione Francia, mentre oltre 45 mila hanno percorso il tragitto inverso, dall’altra parte del confine. Numeri che confermano l’importanza strategica di questo collegamento per turismo e commercio.

Dal 18 luglio il tunnel è aperto con orario limitato, dalle 6:00 alle 21:00, e con senso unico alternato. Questa modalità resterà in vigore fino a domenica 14 settembre, in attesa della piena apertura h24.

Dopo anni di lavori e attese, il nuovo Tenda si conferma quindi una risorsa essenziale per la viabilità transfrontaliera, capace di alleggerire i tempi di percorrenza e migliorare i collegamenti tra Piemonte, Liguria e Costa Azzurra.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Lunedì 30 Giugno 2025

Colle di Tenda, boom di passaggi nel primo weekend: oltre 10 mila veicoli nella nuova galleria

I numeri del primo weekend parlano chiaro: oltre 10 mila veicoli hanno attraversato la nuova galleria del Colle di Tenda, aperta al traffico sabato alle 12 dopo anni di lavori e attese infinite. Solo nelle prime ore, più di 500 mezzi hanno varcato il primo “semaforo verde” in direzione Francia, inau
Sabato 28 Giugno 2025

Colle di Tenda, passano le prime auto. Tutti gli orari e le modalità di transito

Oggi il transito sarà consentito fino alle 21:00, mentre da domani, domenica 29 giugno, e per tutti i fine settimana successivi, sarà possibile attraversare il valico dalle 6:00 alle 21:00