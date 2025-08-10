Tunnel di Tenda, boom di traffico: oltre 95 mila veicoli in poco più di un mese

A poco più di un mese dall’apertura, il tunnel di Tenda ha già registrato oltre 95 mila passaggi. I dati, forniti da Anas e aggiornati al 3 agosto, includono auto e moto in transito sia verso l’Italia che verso la Francia.

L’inaugurazione ufficiale è avvenuta sabato 28 giugno e, da allora, nei sei fine settimana di riferimento si è toccata una media di circa 8.300 veicoli, segno di un utilizzo particolarmente intenso nei giorni di maggiore afflusso.

Quasi 50 mila mezzi hanno attraversato la galleria in direzione Francia, mentre oltre 45 mila hanno percorso il tragitto inverso, dall’altra parte del confine. Numeri che confermano l’importanza strategica di questo collegamento per turismo e commercio.

Dal 18 luglio il tunnel è aperto con orario limitato, dalle 6:00 alle 21:00, e con senso unico alternato. Questa modalità resterà in vigore fino a domenica 14 settembre, in attesa della piena apertura h24.

Dopo anni di lavori e attese, il nuovo Tenda si conferma quindi una risorsa essenziale per la viabilità transfrontaliera, capace di alleggerire i tempi di percorrenza e migliorare i collegamenti tra Piemonte, Liguria e Costa Azzurra.

