Autorità portuale, ecco il nuovo comitato di gestione

Si è ufficialmente insediato il nuovo comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale con l'ingresso dei nuovi membri: l'avvocata Simona Coppola in rappresentanza del Comune di Genova, il dottor Mattia Minuto in rappresentanza del Comune di Savona, l'ammiraglio, direttore marittimo della Liguria e comandante della Capitaneria di porto di Genova Antonio Ranieri, assente per impedimenti personali il dottor Giorgio Carozzi rappresentante della Regione Liguria.

"A tutti loro va il mio più sentito benvenuto e l'augurio di buon lavoro in un percorso che sarà certamente impegnativo, ma anche strategico per la crescita e la competitività del nostro sistema portuale", commenta il presidente dell'Autorità portuale Matteo Paroli.

La prima seduta del nuovo Comitato si è aperta con l'esame e l'approvazione unanime di due provvedimenti significativi, già esaminati positivamente dalle rispettive commissioni consultive di Genova e Savona. Il primo riguarda il ricollocamento del personale, compreso il reimpiego di lavoratori totalmente o parzialmente inidonei allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, in altre mansioni compatibili della Compagnia unica lavoratori merci varie di Genova (Culmv). Il secondo provvedimento ha riguardato l'istanza presentata dalla Compagnia unica lavoratori portuali (Culp) di Savona per l'inserimento nel proprio organico di diciassette nuovi soci speciali.