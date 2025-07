Assagenti incontra il commissario porto di Genova Matteo Paroli

Primo incontro oggi, presso la sede di Assagenti, fra gli agenti marittimi genovesi e il neo Commissario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli.

Nel corso del colloquio Gianluca Croce, presidente di Assagenti Genova, ha dato la massima disponibilità da parte della categoria a collaborare anche per evidenziare le emergenze che il porto di Genova si trova ad affrontare e suggerire soluzioni comuni che consentano di attraversare in pieno trend di sviluppo un periodo complesso caratterizzato dalle difficoltà generate dai cantieri per la realizzazione delle nuove opere.

Croce ha anche ribadito l'impegno costante della categoria nella promozione del porto presso tutte le principali compagnie di navigazione rappresentate, in un anno caratterizzato coincidenza fra l'80esimo anniversario dalla nascita dell'associazione e dalla Genoa Shipping Week che si svolgerà a Genova a partire dal 13 ottobre.

