Autorità Portuale, via libera anche della Camera a Paroli presidente

L’ok definitivo è arrivato: la IX Commissione della Camera ha dato il via libera con 21 voti favorevoli, nessun contrario e un solo astenuto alla nomina di Matteo Paroli come presidente dell’Autorità di Sistema Portuale (Adsp) del Mar Ligure Occidentale, che comprende i porti di Genova, Savona e Vado Ligure. Dopo aver completato l’intero iter parlamentare, con l’approvazione anche della commissione del Senato, Paroli è ora in attesa che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini firmi il decreto di nomina che sancirà ufficialmente la sua “promozione” da commissario straordinario a presidente dell’Adsp.

Paroli, legale esperto in diritto amministrativo con specializzazione nei settori portuali, marittimi e dei trasporti, è stato nominato commissario straordinario il 11 giugno 2025 e si è da subito insediato a Genova in un momento cruciale per lo sviluppo infrastrutturale dello scalo ligure. La sua carriera è caratterizzata da importanti incarichi in altre Autorità portuali italiane, unita a una solida competenza nella gestione strategica delle infrastrutture portuali e nella governance dei sistemi logistici integrati. Nel suo ruolo di commissario ha già avviato importanti progetti e coordina ora la fase operativa di cantieri e interventi vitali per il sistema portuale ligure, tra cui la nuova diga di Genova.

Con questa nomina, Matteo Paroli assume la guida piena dell’Adsp del Mar Ligure Occidentale, una figura centrale per il futuro e la competitività internazionale dei porti genovesi e savonesi e per l’intero sistema logistico del Nord-Ovest italiano.

Via libera della Camera anche per Bruno Pisano, Adsp Mar Ligure Orientale con 16 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti. Per Pisano serve ancora il passaggio Senato.

Oggi alla Camera sono stati votati anche i candidati per Bari e Civitavecchia che dovranno passare anche loro alla Camera. Genova e Savona sono quindi gli unici porti ad avere un presidente operativo.