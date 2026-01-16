Giunta Bucci, l'attesa è finita: nel pomeriggio la presentazione degli assessori

L'aula del consiglio regionale della Liguria

È arrivato il giorno della presentazione (ufficiale) dei nuovi assessori della giunta di Marco Bucci. Una giornata attesa, dopo un periodo di discussione accesa (tutto interno alla maggioranza), per la squadra che si allarga, "ma non chiamatelo rimpasto", del presidente ligure. Non si tratta infatti di un rimpasto, come ha ribadito Bucci, ma di un allargamento della giunta, "meritato", come lo stesso Bucci ha rimarcato a margine del primo consiglio regionale di martedì scorso.

Tutto pronto per la presentazione

L'appuntamento con la stampa è stato fissato per oggi, venerdì 16 gennaio, alle 16. I media sono stati convocati per un dopo giunta, che consisterà nella presentazione dei due nuovi assessori. "Domani, venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 16 presso la Sala della Trasparenza di Regione Liguria (Piazza de Ferrari 1, piano terra) si terrà la conferenza stampa di presentazione della Giunta. Saranno presenti il presidente Marco Bucci e i componenti della Giunta" si legge nella mail.

Chi sono i nuovi assessori

Salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, si tratta quindi del leghista, già consigliere delegato, Alessio Piana a cui andrà lo Sviluppo economico; con lui nello scacchiere anche il nome di Claudia Morich, tecnica vicino ai forzisti, che prenderà la delega al Bilancio. I loro profili erano stati già individuati nelle scorse settimane, ma qualcosa non era andato a dama a causa delle "proteste" dei civici, che si sono sentiti tagliati fuori dal progetto di espansione della giunta. Come raccontato da Primocanale, i consiglieri regionali di Vince Liguria-Noi Moderati e Orgoglio Liguria Alessandro Bozzano e Giovanni Boitano, sono infatti pronti a lasciare la maggioranza per approdare nel Gruppo Misto. L'annuncio, se confermato, avverrà durante il prossimo consiglio regionale (martedì 20 gennaio ndr).

Alcuni assetti che cambiano

Tra le novità, annunciate proprio in queste ore, la delega all'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone per svolgere le funzioni di coordinamento e impulso per la realizzazione della Fase B dell'opera della Diga Foranea. Cambio al vertice, invece, alla vicepresidenza della Regione, con Alessandro Piana che lascia e Simona Ferro che subentra. Sarà infatti lei la vice di Marco Bucci. C'è attesa anche per la nomina di un nuovo consigliere delegato, come preannunciato dallo stesso presidente ligure proprio nei giorni scorsi. Insomma, il tempo delle scelte si è consumato, adesso la palla passa a Marco Bucci, che dovrà però gestire non solo il nuovo assetto degli assessori ma anche la delusione dei civici.