Paura in via Orgiero nella notte, due auto e una moto distrutti dalle fiamme

Immagine d'archivio

Paura nella notte a Sampierdarena dove una moto e due auto sono andate in fiamme. Erano appena passate le due e mezza del mattino quando è arrivata la chiamata al 112 di diversi residenti di via Carlo Orgiero che segnalavano un incendio in strada.

Avviate le indagini, non si esclude il dolo

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, la polizia e i vigili del fuoco con due squadre: a prendere fuoco, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati tre veicoli, tra cui una moto e due auto. Spento l'incendio, sono state avviate le indagini per ricostruire l'accaduto. Al momento, infatti, non si esclude che l'origine del rogo sia dolosa.