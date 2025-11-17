Il Comune cerca un consulente per i diritti Lgbtqia+, compenso da 156mila euro. Polemiche

Sul sito del Comune di Genova è stato pubblicato un avviso per individuare un professionista esterno incaricato di svolgere attività di studio e consulenza finalizzate alla creazione di strumenti efficaci per la tutela dei diritti delle persone Lgbtqia+. L’incarico partirà il primo gennaio 2026 e durerà tre anni, con un compenso di 156.000 euro.

L'attività richiesta consisterà tra l'altro in attività di studio finalizzate alla realizzazione di servizi pubblici inclusivi, predisposizione di un regolamento per il riconoscimento dell'identità alias; ideazione, progettazione e realizzazione di attività di sensibilizzazione sul territorio cittadino in sinergia con le associazioni; promozione dell'inclusione Lgbtqia+ come driver di sviluppo territoriale anche mediante l'ideazione, progettazione e creazione di un segmento di turismo dedicato al turismo Lgbtqia+, che preveda formazione per operatrici/operatori del settore, distribuzione dei flussi turistici su più periodi dell'anno e internazionalizzazione di Genova come meta per il turismo Lgbtqia+.

La notizia ha scatenato la reazione dell'opposizione. Matteo Rosso, deputato e coordinatore ligure di Fratelli d’Italia. “Da mesi assistiamo alle lamentazioni del sindaco di Genova, secondo cui la città sarebbe senza soldi: l’Amt è sull’orlo del collasso finanziario, ma il bilancio resta secretato, mentre si rinuncia a 400 milioni destinati al trasporto pubblico. Il Palasport non è in grado di sostenere i costi per restare aperto una giornata intera, eppure il Comune spende 1 milione di euro per il 31 dicembre. Mancano i fondi per garantire la sicurezza della città, ma Silvia Salis cerca un consulente per le politiche LGBTQIA+. Delle due l’una: o i soldi mancano davvero, oppure ci sono, ma il sindaco sceglie di utilizzarli per finalità del tutto ideologiche”.

Paola Bordilli, capogruppo della Lega in consiglio comunale, ha criticato con forza il compenso previsto: "156 mila euro per tre anni di incarico nonostante quello che ci raccontano sui buchi di bilancio. E poi erano quelli che criticavano le consulenze".