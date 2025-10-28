Donne vittime di violenza, all’unanimità nasce un fondo regionale

Aggressione nei confronti di una donna

È stata discusso e approvato all’unanimità nella I commissione Affari generali, istituzionali e bilancio l’incremento dell’autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza. Un disco verde che arriva nei giorni in cui si susseguono episodi di violenza e di femminicidio, con numero che invece di diminuire, crescono. E nel consiglio regionale odierno è stata presentata una fuori sacco per votare la proposta di legge.

L’iniziativa è stata proposta dai consiglieri di Avs Selena Candia e Jan Casella e prevede la “sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale del 31 luglio 2025, e riguarda le modifiche di carattere fiscale, con l’adeguamento normativo. Regione Liguria istituirà così un fondo regionale per l’autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza, con una dotazione iniziale di 100 mila euro per l’esercizio 2025.

Il fondo è destinato a finanziare contributi economici mensili finalizzati a sostenere percorsi di fuoriuscita dalla condizione di dipendenza economica, in raccordo con le misure previste dal reddito di libertà. La Regione, con propri provvedimenti, adotta gli accordi e i protocolli operativi con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e con gli altri soggetti competenti che risultino necessari al coordinamento del fondo regionale che non comporta nuovi oneri o adempimenti a carico delle potenziali beneficiarie.

L’obiettivo, in futuro, è quello di proporre ulteriori iniziative integrative che devono sostenere l’autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza. Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’articolo 3 prevede che la legge regionale è dichiarata urgente ed entrerà così in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook