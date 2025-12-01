Supercar sbanda e finisce la sua corsa contro la galleria: paura in A26

Paura sull'autostrada A26 dove un'auto di lusso è finita contro la volta della galleria. È successo intorno alle 22, a pochi chilometri dal casello di Masone.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco di Multedo, la polizia stradale e il 118: le due persone a bordo, uscite autonomamente dal veicolo, sono state soccorse dall'ambulanza ma hanno rifiutato il trasporto in ospedale. I pompieri hanno messo in sicurezza la zona.

Dalle prime informazioni si sarebbe trattato di un incidente autonomo, causato forse da una distrazione e dalla velocità elevata: all'interno della galleria l'auto ha iniziato a sbandare, fino a colpire il muro con la parte sinistra dell'auto.