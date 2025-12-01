Tra i big di Sanremo c'è anche un genovese. Ecco Sayf, il giovane rapper che suona la tromba

Dal videoclip di "Sto bene al mare"

Il 76° Festival della Canzone Italiana s’è aperto ufficialmente ieri alle 13:39, quando Carlo Contidavanti alle telecamere del Tg1 ha iniziato a leggere la lista dei cantanti in gara all’Ariston dal 24 al 28 febbraio Sono stati ufficialmente annunciati i cantanti del Festival di Sanremo 2026, in programma al Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026. Tra i big c'è anche un genovese, alla prima partecipazione alla kermesse musicale ma che da almeno un anno sta facendo parlare di sé. Un giovane promettente, un po' come era Olly quando ha vinto l'anno scorso con Balorda Nostalgia.

Adam Viacava, in arte Sayf

Adam Viacava, in arte Sayf, rapper di seconda generazione che nell'ultimo anno è emerso a livello nazionale. Un volto ancora poco conosciuto in Italia ma che a Genova, dove è nato, ha già lasciato un segno. Si scosta dal racconto di una vita dura che per anni ha rappresentato la scuola genovese per parlare anche di altro, per divertire. Un particolare che si nota anche da come il giovane, classe '99, ha deciso di incorporare la tromba, strumento che ha imparato a suonare da bambino e primo approccio alla musica.

La hit estiva con Mengoni

"Potevo fare come ha fatto papà e capirci qualche cosa di tubi" canta con solo la testa che esce dalla sabbia della spiaggia artificiale nel videoclip della canzone estiva di Mengoni. Sayf inizia frequentando il Luvre Studio di Zero Vicious, nel suo ultimo EP "Se dio vuole" ha collaborato con Rhove in "Pachamama" ma anche con artisti come Disme, Gue Pequeno, Heli Sa7bi e Dani Faiv. A luglio si esibirà per tre sere consecutive al “Santissima Fest” in piazza delle Feste, di cui è organizzatore e dove ha già fatto sold out per le date del 23 e del 24 luglio.