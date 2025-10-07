Il minuto di silenzio sul 7 ottobre fa scoppiare la bufera in aula: parole grosse in consiglio regionale

Diventa un caso il minuto di silenzio “improvviso” sulle vittime israeliane di Hamas, andato in scena dopo un’ora dall’inizio del consiglio regionale. Prima di osservarlo il centrodestra ha chiesto una sospensione per confrontarsi: da quello che si è percepito nei corridoi, l’obiettivo era quello di scrivere a più mani il testo poi letto dal presidente del consiglio regionale Stefano Balleari. Dopo oltre mezz’ora di discussione, dove sono volate parole grosse tra i consiglieri, è terminato con l’abbandono dell’aula da parte della minoranza, che ha portato automaticamente alla chiusura anticipata della seduta.

La reazione del centrosinistra

Non si è fatta attendere la reazione del centrosinistra, con il capogruppo del Partito Democratico Armando Sanna che ha accusato Balleari di non aver rispettato la procedura, “perché di solito il minuto di silenzio viene osservato a inizio seduta”. La spiegazione, senza giri di parole, era legata all’assenza del vicepresidente Roberto Arboscello. “Ho aspettato l’arrivo del vicepresidente per rispettare il minuto di silenzio, che stamattina non mi rispondeva al telefono” ha ribattuto il presidente del consiglio regionale Stefano Balleari. "È la prima volta che il minuto di silenzio è stato inaspettato, di solito si fa sempre all’inizio - ha commentato in aula il capogruppo dem Armando Sanna -. È la prima volta che accade, dopo la vostra capogruppo di maggioranza. Mi dispiace di quello a cui abbiamo assistito. Dopo la tensione all’interno della maggioranza è stato portato in aula".

Tensione alle stelle in aula

I toni si sono poi esasperati quando il capogruppo della lista Orlando Presidente Gianni Pastorino ha spiegato la sua mancanza presenza in aula: “Sono uscito dall’aula, quello che avete fatto, con un’imboscata, è stato un gesto vergognoso”. A queste parole è intervenuto il presidente della giunta Marco Bucci che ha chiesto a Balleari di toglierli la parola. Durissima la reazione di Pastorino, che ha ribattuto in faccia a Bucci: “Levi la parola a tuo figlio”.

Lo scontro sul minuto di silenzio

A osservare un minuto di silenzio tutti i rappresentanti della maggioranza, mentre solo quattro consiglieri della minoranza erano in aula in quel momento. Si è trattato del capogruppo del Pd Sanna e dei consiglieri dem D’Angelo, Natale e Piccardo, che si sono alzati una volta iniziata la lettura di Balleari. Non presenti in quel momento in aula, la maggior parte per protesta, alcuni esponenti del Partito Democratico e i gruppi di Avs, Mov5s e Lista Orlando Presidente. A criticare il gesto dell’opposizione, il centrodestra unito, che ha ribadito il valore del minuto di silenzio.

