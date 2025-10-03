In corso Europa appare la scritta: "Salvini come Kirk". Solidarietà di Salis e Bucci

In corso Europa a Genova è comparsa la scritta 'Salvini come Kirk'. La scritta fa riferimento all'assassinio dell'attivista conservatore Usa, ucciso con un colpo di fucile durante uno dei suoi 'free speech' all'Università dello Utah.

Salvini: "Paura mai, avanti a testa alta"

"'Salvini come Kirk'. Genova, Corso Europa. Se il buongiorno si vede dal mattino… Non saranno minacce e violenza a fermare le nostre idee e le nostre battaglie di libertà. Paura mai, avanti a testa alta!": così Matteo Salvini su Instagram commenta la scritta.

"Non saranno odio, minacce e violenza a fermare le nostre battaglie di libertà. Noi andiamo avanti tutti a testa alta condannando con fermezza questa pericolosa deriva ed esprimendo vicinanza e solidarietà al vicepremier e ministro del Mit Matteo Salvini". Lo scrivono in una nota il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, il capogruppo regionale Sara Foscolo e il presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi (Lega).

La solidarietà di Salis

La sindaca di Genova, Silvia Salis, stigmatizza la scritta contro il leader della Lega: "Genova vuole essere una città di pace - scrive in una nota Silvia Salis - questi messaggi violenti e minacciosi non ci appartengono e li condanniamo con fermezza. Piena solidarietà al ministro".

Bucci: "Inaccettabile"

"Esprimo piena solidarietà al ministro Matteo Salvini. Ogni forma di violenza, anche verbale, è inaccettabile e non deve avere spazio nel confronto democratico". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci riguardo alle scritte minatorie contro Matteo Salvini apparse a Genova.

