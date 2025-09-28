Sondaggio Primocanale, Giordano (Mov5s): "Da Genova un forte segnale a livello nazionale"

Il consigliere regionale del Mov5s Stefano Giordano

Continuano a far discutere e a far parlare i sondaggi di Primocanale, commissionati a Tecnè, sullo stato di salute dei partiti politici, a pochi mesi dalle Comunali di Genova e a un anno dalle Regionali. A spartirsi il primato Fratelli d'Italia da una parte, Partito Democratico dall'altra. FdI stacca i dem in Liguria, con il 28% delle preferenze, segue il Pd al 25,1%. Il partito di Elly Shclein invece, risulta stabile al primo posto a Genova, con il 29,8%, contro il 22,8% di Fratelli d'Italia.

"Un M5s forte nel Nord d'Italia"

Il Movimento Cinque Stelle risulta il terzo partito, al 13,6% nel capoluogo e all'11,3% in Liguria. A livello nazionale si attesta invece al 12,5%. Soddisfazione è stata espressa dal capogruppo in consiglio regionale Stefano Giordano. "Questi sondaggi li commentiamo positivamente perché il Mov5s a livello regionale si colloca tra i primi nel nord d'Italia, in linea con la media nazionale, e dal punto di vista geografico, con tutte le difficoltà che esistono, diamo un buon segnale a livello regionale - ha commentato a Primocanale Stefano Giordano -. Oltre il 13% a Genova è un buon dato direi".

Una coalizione unita avanti in Liguria

Numeri che fanno sorridere il centrosinistra riguardano le coalizioni, se si votasse adesso per le Politiche. Il cosiddetto campo largo, in Liguria, si attesterebbe al 49,6% contro il 46,6% del centrodestra. Sul territorio genovese invece, il divario sarebbe molto più consistente, con il centrosinistra al 59,5% e il centrodestra al 36,8%. Se si evince un predominio importante dei progressisti a Genova, trainati dalla vittoria di Silvia Salis nello scorso maggio, nella somma dei partiti sono escluse le liste civiche che non si presentano alle Politiche nazionali. Il loro ruolo, soprattutto gli scorsi anni, è stato da protagonista nel centrodestra.

La forza nell'unità, ma a Roma è più difficile

Genova modello per Roma? "Abbiamo messo in serie un antidoto partito da Genova e lo trasformeremo nelle altre province e in tutti i comuni che andranno al voto - prosegue Giordano -. È un sistema vincente dove il Mov5s ha dato un grosso contributo e lo continuerà a dare". Uniti si vince? "Quello che è successo a Genova lo dimostra, ma a livello nazionale è più complicato, il nostro obiettivo però è trovare un equilibrio con tutte le forze politiche" ha commentato il capogruppo in Regione Stefano Giordano.

