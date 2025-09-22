Sondaggio Primocanale/Tecnè: il Pd guida a Genova, Fratelli d'Italia in testa in Liguria

Un nuovo sondaggio realizzato da Primocanale in collaborazione con l'Istituto di ricerca Tecnè offre una fotografia aggiornata del panorama politico a Genova e in Liguria.

Nel capoluogo ligure, il Partito Democratico guida con il 29,8% delle preferenze, un dato superiore rispetto alla media nazionale che si attesta al 21,8%. Al secondo posto si posiziona Fratelli d'Italia con il 22,8%, percentuale inferiore rispetto al 30% registrato a livello nazionale.

In Liguria, invece, la situazione si inverte: in testa c'è Fratelli d'Italia con il 28% delle preferenze, seguito dal Pd al 25,1%.

Il Movimento Cinque Stelle si colloca in terza posizione, sia a Genova che nella regione, con l'11,3% in Liguria e il 13,6% nel capoluogo.

Nel sondaggio abbiamo escluso le liste civiche che nelle recenti elezioni regionali del 2024 e comunali di Genova nel 2025 hanno avuto un peso rilevante, ma che questa volta vengono escluse per offrire un quadro più netto della situazione politica proprio come se si trattasse di elezioni politiche.

Il dato complessivo vede il centrodestra avanti in Regione (49,60% contro il 46,60 del centrosinistra), mentre a Genova è nettamente avanti il centrosinistra al 59,50% contro il 36,80 del centrodestra.

Il sondaggio, condotto con un ampio campione di ben 1700 interviste a livello regionale e 1200 nella città di Genova, è stato registrato presso AGCOM e la Presidenza del Consiglio, garantendo così la massima trasparenza e ufficialità dei dati.