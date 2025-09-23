Sondaggio Primocanale, Rosso (Fdi): "Noi primi in Liguria trascinati anche da Giorgia"

Un nuovo sondaggio condotto da Primocanale in collaborazione con l'istituto di ricerca Tecnè dipinge un quadro aggiornato del panorama politico a Genova e in Liguria, con Fratelli d'Italia che risulta il partito più apprezzato dai liguri.

«Siamo ovviamente molto soddisfatti dei numeri emersi dal sondaggio - commenta il coordinatore regionale di Fdi Matteo Rosso - va anche considerato che la Liguria non è più la stessa di qualche anno fa: oggi Savona è governata dal centrosinistra, mentre Genova sostiene con forza il Partito Democratico. Il nostro partito sta dimostrando serietà e attaccamento al territorio con tanta fiducia nei confronti di Giorgia Meloni che sta facendo molto bene. Voglio ringraziare i tanti attivisti che ogni giorno con tanti sacrifici lavorano per far crescere Fratelli d'Italia. E poi fino a quando ci sono Schlein e Conte il Governo può avere una durata solida, Giorgia trasmette grande fiducia e invece loro proprio faticano".



Rosso poi esprime parole al miele per il presidente della Regione Marco Bucci. «Sta lavorando bene e con serietà e determinazione e, lo dico sorridendo, si è anche ammorbidito nei rapporti. Così ha unito la determinazione che aveva anche ad un modo di fare più morbido. A me piace molto, mi auguro per altre 4 anni e mezzo possiamo fare tante cose importanti".

Quindi sui primi centro giorno di Silvia Salis alla guida della città: "Sono stati tre mesi in cui è stata soltanto capace di criticare quello che era stato fatto prima, di non riconoscere mai nulla di ben fatto ed è stata anche capace di dire di no al grande progetto per la Val Bisagno perdendo i finanziamenti importanti per la nostra città. Al tempo stesso non ho ancora visto una sua proposta degna di rilievo per il bene dei genovesi".