Lega a Pontida, il messaggio di Rixi: "La Liguria grande protagonista"

La Lega Liguria presente a Pontida

La Liguria ha detto "presente" a Pontida, nel tradizionale appuntamento della Lega, che come ogni anno si ritrova nel "pratone" bergamasco. L'occasione, come sempre, è stata quella di parlare di presente e futuro, tra i dirigenti del partito, con sostenitori e militanti. Al centro dei comizi, chiusi dal segretario Matteo Salvini, l'omicidio di Charlie Kirk, l'attivista di destra, esponente del movimento Maga, ucciso il 10 settembre scorso in America.

L'applauso per l'attivista Maga Charlie Kirk

È stato proprio Matteo Salvini, ieri convalescente per un problema di calcoli renali, a chiedere più di un minuto di silenzio per Kirk, "un applauso che arrivasse fino all'Arizona", dove oggi si tengono i funerali dell'influencer conservatore. Subito dopo, sullo scherzo, sono state proiettate alcune immagini di Charlie Kirk.

Tra Salvini e Vannacci: si parla anche di guerra in Ucraina

Nella giornata di ieri a fare gli onori di casa il vicesegretario Roberto Vannacci, intervenuto alla manifestazione dei Giovani leghisti. "Non dobbiamo solo parlare di Charlie Kirk, dobbiamo essere suoi eredi nei palazzetti dello sport, nelle scuole, nelle strade e nelle piazze", il suo monito. Non solo Kirk, per Salvini un altro messaggio chiaro, parlando di conflitti e guerre. "Diciamo no all'esercito europeo, non manderemo mai nostri figli e nipoti a combattere in Ucraina" ha tuonato il segretario leghista.

L'onda ligure a Pontida

Nel frattempo sul prato di Pontida una folta rappresentanza della Lega ligure, espressa con forte soddisfazione dal segretario Edoardo Rixi. "Un'onda ligure ha travolto Pontida! Con oltre 500 militanti e sostenitori arrivati da ogni provincia, la nostra regione ha portato energia, passione e orgoglio al più grande appuntamento dell'anno per la Lega - le parole del viceministro del Mit Edoardo Rixi -. Decine di auto private e numerosi pullman partiti da Imperia, Savona, Genova e La Spezia hanno dato vita a una carovana straordinaria, segno tangibile di quanto crediamo e investiamo nel progetto politico della Lega e del suo futuro. La Liguria ha dimostrato di essere unita, compatta e protagonista, portando la voce dei territori e l’orgoglio di una comunità che guarda avanti con entusiasmo e determinazione".

