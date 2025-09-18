"Sono la sindaca di Genova e non voglio essere messa in contrapposizione con Elly Schlein che, non solo mi ha sostenuto tantissimo ma sta facendo un lavoro incredibile per unire il centrosinistra. Credo che questo gioco non faccia bene a chi vuole bene al campo progressista e a chi vuole un campo progressista possa vincere le elezioni. Il mio è un no, sono la sindaca di Genova". Così Silvia Salis risponde alle tante voci che la danno in corsa per un ruolo attivo nella politica nazionale.
La sindaca parteciperà, ma non aprirà, la convention della Leopolda di Matteo Renzi di inizio ottobre ma resta il fatto che il leader di Italia Viva veda in lei un "cavallo" sui cui puntare. Oggi do domani. Chissà.
Salis: "Non voglio essere messa in contrapposizione con Schlein, sono la sindaca di Genova"
di r.p.
"Sono la sindaca di Genova e non voglio essere messa in contrapposizione con Elly Schlein che, non solo mi ha sostenuto tantissimo ma sta facendo un lavoro incredibile per unire il centrosinistra. Credo che questo gioco non faccia bene a chi vuole bene al campo progressista e a chi vuole un campo progressista possa vincere le elezioni. Il mio è un no, sono la sindaca di Genova". Così Silvia Salis risponde alle tante voci che la danno in corsa per un ruolo attivo nella politica nazionale.
Sabato 13 Settembre 2025
